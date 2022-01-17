Son dakika: Afganistan’da şiddetli deprem! Çok sayıda can kaybı var
Son dakika deprem haberine göre, Afganistan’ın kuzeybatısında yer alan Badgis vilayetinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 26’ya yükseldiği açıklandı.
17 Ocak 2022, Pazartesi 18:12 Son Güncelleme:
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Afganistan’ın kuzeybatısında yer alan Badgis vilayetinde Qades ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, depremde çok sayıda evin yıkıldığı bildirilmişti.
Badghis Eyalet Sözcüsü Baz Mohammad Sarwary yaptığı açıklamada, bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmalarının ardından hayatını kaybedenlerin sayısının 26’ya yükseldiğini aktardı. Sarwary, depremde hayatını kaybedenlerin arasında 5 kadın ve 4 çocuk bulunduğunu ifade ederek, çoğu can kaybının depremde evlerin çatılarının çökmesi sonucu yaşandığını açıkladı.
KABİL (İHA)
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