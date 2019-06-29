Son dakika... Afganistan'da silahlı saldırı: Çok sayıda ölü var

Son dakika... Afganistan'da silahlı saldırı: Çok sayıda ölü var Afganistan'ın kuzeyindeki Baglan vilayetinin Nahreyin ilçesindeki bir korucu karakoluna düzenlenen saldırıda 25 korucu öldü.