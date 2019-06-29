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Son dakika... Afganistan'da silahlı saldırı: Çok sayıda ölü var

Afganistan'ın kuzeyindeki Baglan vilayetinin Nahreyin ilçesindeki bir korucu karakoluna düzenlenen saldırıda 25 korucu öldü.

29 Haziran 2019, Cumartesi 11:28
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Son dakika... Afganistan'da silahlı saldırı: Çok sayıda ölü var

Baglan İl şura Vekili Muhammed Hanif Kohgedai, basına yaptığı açıklamada, militanların, Nahreyin ilçesindeki korucu karakoluna saldırması sonucu 25 korucunun hayatını kaybettiğini söyledi.

Saldırıda 8 korucunun yaralandığını da ifade eden Kohgedai, bölgeye takviye birliklerinin gönderildiğini belirtti.

Görgü tanıkları ise saldırıda 30 korucunun öldüğünü öne sürdü.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

AA

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