Türkiye Son dakika: Afişte yazan yazıya rağmen kurban kestiler!

Son dakika: Afişte yazan yazıya rağmen kurban kestiler!

Türkiye

Son dakika: Afişte yazan yazıya rağmen kurban kestiler!

Son dakika haberi...İstanbul'da bir belediyenin astığı 'Bu alanın tamamında kurban kesmek yasaktır' afişine rağmen kaçak kurban kesimi yapıldı. İkazlara rağmen rağmen kurbanlar yine boş arsa ya da yol kenarlarında kesildi.

20 Temmuz 2021, Salı 12:28 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İstanbul'da tüm uyarı ve ikazlara rağmen kurbanlar yine boş arsa ya da yol kenarlarında kesildi. Belediyenin astığı "Bu alanın tamamında kurban kesmek yasaktır" afişinin altında kurban kesenler ilginç görüntüler oluşturdu.



İstanbul'da tüm uyarı ve ikazlara rağmen bu yıl da bir çok ilçede kaçak kesim yapıldığı görüldü. Vatandaşlar kurban kesim merkezlerinde oluşan yoğunluktan kurtulmak için kurbanlıklarını yol kenarlarında boş arsalarda kesti.

Sultangazi'de bazıları belediyelerin astığı "Bu alanda kurban kesmek yasaktır" afişlerinin altında kaçak kesim yapınca ilginç görüntüler oluştu.

Kaçak kesim yapılan alanlar havadan görüntülendi.


Yazarlarımızdan
Murat Çelik
Böyle gidersek...
Murat Çelik
Hakan Çelik
Türkiye’deki göçmenler dönmek istemiyor
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Laikliğe odaklanırken demokrasi unutulmasın
Oral Çalışlar
Murat Gülderen
64 kilometrelik aroma yolu
Murat Gülderen
Rauf Tamer
Bayramlık
Rauf Tamer
Banu Şen
Gökyüzünün altındaki en güzel yeryüzü Aydın
Banu Şen
Şirin Sever
Sivrisinek küçük ama etkisi maşallah büyük!
Şirin Sever
Erkut Can
Üçüncü doz çeşitlemesi
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Son dakika: Biontech aşısının iki dozu arasındaki süre için değişiklik! İşte nedeni