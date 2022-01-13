Son dakika: Afrin'de bombalı saldırı! Yaralılar var
Suriye'nin Afrin kentinde, Zeytin Dalı Kavşağı'nda canlı bomba kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama meydana geldi. Patlamada 3 sivil yaralandı.
13 Ocak 2022, Perşembe 20:35 Son Güncelleme:
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Afrin'deki Zeytin Dalı Kavşağı'nda saat 18.00 sıralarında patlama oldu. Hatay Valiliği, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Silahlı terör örgütünce Afrin Zeytin Dalı Kavşağı'nda canlı bomba olduğu değerlendirilen patlamada, ilk belirlemelere göre 3 sivil şahsın yaralandığı ve yaralıların çevre hastanelerde tedavi altına alındığı belirlenmiştir. Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır" ifadelerine yer verdi.
İzzet NAZLI- Ferhat DERVİŞOĞLU/HATAY (DHA)
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