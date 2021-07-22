Türkiye Son dakika... Afyonkarahisar'da feci kaza: 4 kişi hayatını kaybetti

Son dakika... Afyonkarahisar'da feci kaza: 4 kişi hayatını kaybetti

Türkiye

Son dakika... Afyonkarahisar'da feci kaza: 4 kişi hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde, 5 aracın karıştığı kazada 2'si çocuk 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de ağır yaralandı. Afyonkarahisar-Konya kara yolu trafiğe kapatıldı.

22 Temmuz 2021, Perşembe 01:20 Son Güncelleme:
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Kaza, saat 23.00 sıralarında Sultandağı ilçesine bağlı Yeşilçiftlik beldesinde meydana geldi. Konya'dan Afyonkarahisar istikametine gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 45 AEP 637 plakalı aracın, 43 RD 389 plakalı minibüse arkadan çarpması sonucu minibüs karşı şeride geçti.

Minibüs, 16 FCF 40 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazaya arkadan gelen 2 araç daha karıştı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

Kaza sonucu 16 FCF 40 plakalı otomobilde bulunan 2'si çocuk 4 kişi hayatını kaybetti. Minibüsteki 2 yolcu ise olay yerine gelen sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak Sultandağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA

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