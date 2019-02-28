Son dakika! Ağrı ve Elazığ'da okullara kar tatili

Ağrı ve Elazığ'da geceden başlayan kar yağışının etkili olması nedeniyle bugün için kent genelindeki tüm okullar tatil edildi.

28 Şubat 2019, Perşembe 07:40 Son Güncelleme:
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Son dakika! Ağrı ve Elazığ'da okullara kar tatili

Meteorolojinin dün uyarısını yaptığı kar yağışı ve fırtına etkisini gösterdi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Ağrı ve Elazığ'da okullar tatil edildi.

Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; "Yoğun kar yağışı ve tipi nedeni ile ilimiz genelinde 28 Şubat Perşembe günü eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir" denildi.

Ağrı Valiliği de merkez ve bağlı köylerde bugün eğitime bir gün süreyle ara verildiğini açıkladı.

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