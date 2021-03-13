Türkiye Son Dakika... Ağrı'da deprem

Son Dakika... Ağrı'da deprem

Türkiye

Son Dakika... Ağrı'da deprem

Son Dakika... Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı bilgiye göre, Ağrının Doğubeyazıt ilçesinde saat 21.30'da 3,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 11,8 olarak kayıtlara geçti.

13 Mart 2021, Cumartesi 21:46 Son Güncelleme:
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