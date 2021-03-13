Haberler Türkiye Haberleri Son Dakika... Ağrı'da deprem Son Dakika... Ağrı'da deprem Türkiye Son Dakika... Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı bilgiye göre, Ağrının Doğubeyazıt ilçesinde saat 21.30'da 3,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 11,8 olarak kayıtlara geçti. 13 Mart 2021, Cumartesi 21:46 Son Güncelleme: 13.03.2021 21:48 YAZI BOYUTU Abone Ol PAYLAŞ Ağrı Deprem Doğubeyazıt son dakika Yazarlarımızdan Covid-19’un devlete getirdiği yük korkunç Hakan Çelik Reklamsavar uygulamalar Murat Gülderen Yaz tatili mi kısalacak, okullar mı geç açılacak? Murat Çelik ‘Yüreği kaldırmayan’ların Hareket’i... Oral Çalışlar Kadın futbolcular: 1, Önyargılar: 0 Şirin Sever Gün en yükses sesle 'Kadına şiddete hayır' diye haykırma günü Banu Şen Bu serbestlik erken oldu galiba Erkut Can Yazarımız yıllık izinde Rauf Tamer Öğretmenler rahata alıştı mı? Büşra Özbelli İstanbul dışında kazanmaya devam Doğukan Tevfik Meriç BUNLARI DA OKUYUN Bugünkü vaka haritasını paylaştı ve uyardı: 'Normalleşme’yi rüyamızda görürüz Galatasaray, Kayserispor'u farklı yendi Bitcoin yeni bir rekor kırarak 60 bin eşiğine yükseldi Tarım Bakanı Pakdemirli: Sütü sınıflandıracağız Tartıştığı 3 çocuk annesi eşini tabancayla vurarak öldürdü