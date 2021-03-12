Son dakika: Ağrı'da deprem! Büyüklüğü...
Son dakika haberine göre Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde deprem oldu. AFAD depremle ilgili açıklama yaptı.
12 Mart 2021, Cuma 09:17 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
AFAD, Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.8 olarak açıkladı.
https://twitter.com/AFADBaskanlik/status/1370255863676538881?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1370255863676538881%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.hurriyet.com.tr%2Fgundem%2Fson-dakika-agrida-4-0-buyuklugunde-deprem-41761022