Türkiye Son dakika: Ağrı'da deprem! Büyüklüğü...

Son dakika: Ağrı'da deprem! Büyüklüğü...

Türkiye

Son dakika: Ağrı'da deprem! Büyüklüğü...

Son dakika haberine göre Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde deprem oldu. AFAD depremle ilgili açıklama yaptı.

12 Mart 2021, Cuma 09:17 Son Güncelleme:
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AFAD, Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.8 olarak açıkladı.


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