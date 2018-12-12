Öğretmenleri Eleşkirt merkezden Toprakkale köyüne götüren Özkan Tekin idaresindeki 06 GF 3693 plakalı servis minibüsü ile Mollasüleyman köyünden ilçeye giden Ercan Yıldız'ın (39) kullandığı 04 AE 525 plakalı otomobil köy yolunda çarpıştı.

Kazada ilk belirlemelere göre, çoğunluğu öğretmenlerden oluşan 23 kişi yaralandı.

Olay yerine sevk edilen çok sayıda ambulans ve vatandaşların yardımıyla yaralılar Eleşkirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan 3'ü Ağrı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Bu arada, yolun kar yağışı nedeniyle kaygan olduğu öne sürüldü.



