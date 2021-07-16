Türkiye Son dakika: Ahlaksız teklifini reddeden kuzenini öldürmüştü! Çıldırtan savunma!

Son dakika: Ahlaksız teklifini reddeden kuzenini öldürmüştü! Çıldırtan savunma!

Türkiye

Son dakika: Ahlaksız teklifini reddeden kuzenini öldürmüştü! Çıldırtan savunma!

Diyarbakır'da, 16 yaşındaki Emine Karakaş'ı kuma olarak almak isteyen 37 yaşındaki Aslan Karakaş, reddedilince genç kızı öldürmüştü. Olaydan sonra kaçan ve 161 gün sonra teslim olan Karakaş, 'Öldürmek maksadıyla değil korkutmak amaçlı ateş açtım. ' savunmasını yaptı.

16 Temmuz 2021, Cuma 12:58 Son Güncelleme:
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Diyarbakır'da, kumalık talebini reddettiği kuzeni Emine Karakaş'ı (16) öldüren ve firariyken 161 gün sonra teslim olan Aslan Karakaş (37), mahkemece tutuklandı. Karakaş ifadesinde, olayı planlayarak yapmadığını, anlık geliştiğini öne sürdü. Karakaş'ın, "Öldürmek maksadıyla değil korkutmak amaçlı ateş açtım. Olaydan sonra otostop yaparak Mardin'in Kızıltepe ilçesine geldim.'' dedi.

Olay, 4 Şubat'ta, Bismil ilçesine bağlı kırsal Selamet Mahallesi'nde meydana geldi. Evli ve 7 çocuk babası Aslan Karakaş, amcasının kızı Emine'yi kuma olarak almak istedi. Emine, kumalık talebini reddedince Karakaş'ın silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Emine Karakaş, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 138 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

'ÖLDÜRMEK İÇİN DEĞİL KORKUTMAK İÇİN ATEŞ AÇTIM'

Emine Karakaş'ı öldüren Aslan Karakaş, olayın ardından kayıplara karıştı. 161 gün boyunca aranan Karakaş, Bismil ilçesinde jandarma ekiplerine dün teslim oldu. Karakaş'ın, jandarmaya verdiği ifadeye ise DHA ulaştı. Karakaş, olayı planlayarak yapmadığını, anlık geliştiğini öne sürdü. Karakaş'ın, "Öldürmek maksadıyla değil korkutmak amaçlı ateş açtım. Olaydan sonra otostop yaparak Mardin'in Kızıltepe ilçesine geldim. Üzerime atılı suçları kabul ediyorum" dediği öğrenildi.

Aslan Karakaş, jandarmadaki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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