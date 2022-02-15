Son dakika: Ahmet Davutoğlu'nun acı günü! Hayatını kaybetti
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun kayınpederi Hulusi Misge hayatını kaybetti.
15 Şubat 2022, Salı 21:49 Son Güncelleme:
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Davutoğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu: Muhterem kayınpederim Hulusi Misge Hakk'ın rahmetine kavuştu. Yarın İstanbul Eyüp Sultan Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından merhumu vuslata uğurlayacağız. Ruhu şad, mekanı cennet olsun.
https://twitter.com/Ahmet_Davutoglu/status/1493653119858884608
DHA