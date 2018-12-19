Son dakika: Ahmet Kural ile Sıla davasında flaş gelişme!

Sanatçı Sıla Gençoğlu geçen aylarda avukatı ile adliyeye gelerek beraberlik yaşadığı oyuncu Ahmet Kural tarafından darp cebir ve psikolojik şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayetçi olmuştu.

İstanbul Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi bürosu tarafından Sıla'nın şikayeti sonrası başlatılan soruşturma kapsamında Ahmet Kural'ın ifadesi alınmıştı. Kural ifadesinde yaşanan darp olayını doğrulayarak birbirlerini hırpaladıklarını ileri sürmüştü. Dosya Uzlaştırma bürosuna gönderilmiş fakat taraflar uzlaşmayı reddetmişti.

YARGILANACAK

Dosya yeniden İstanbul Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu'na geri gönderilmişti. Savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcı, oyuncu Ahmet Kural hakkında "hakaret, tehdit ve basit yaralama suçlarından 1 yıl 4 aydan 5 yıla kadar hapis talep edildi. Kural önümüzdeki günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

SAVCI, AHMET KURAL'IN SAVUNMALARINI İTİRAF OLARAK DEĞERLENDİRDİ

Savcının iddianamedeki değerlendirmeleri de dikkat çekti. Savcı, Ahmet Kural’ın savunmalarını ‘ikrar’ (kabul, itiraf) olarak değerlendirdi. Dosyadaki raporlarla birlikte Kural’ın savunmalarını da aleyhinde delil olarak kabul etti.

'İKRARA VARAN SAVUNMALARI...'

Savcı iddianamenin sonunda şu ifadeleri kullandı:

‘Tüm dosya kapsamını, müşteki ve tanık beyanları, doktor raporu ve Adli Tıp Raporu ile fotoğraf ve mesaj kayıtları, şüphelinin ikrara varan savunması ve yine taraflar arasında uzlaştırmanın sağlanamadığına dair uzlaştırma raporu birlikte değerlendirildiğinde, olay günü yaşanan tartışmada şüphelinin müştekiye tehdit ve hakarette bulunmak ve darp etmek şeklinde eylemleriyle üzerine atılı hakaret, tehdit ve basit yaralama suçlarını işlediği anlaşıldığından…’

Bu haberi de okudular Son dakika! Adli Tıp kararını verdi: Sıla'nın vücudundaki morluklar orijinal değil