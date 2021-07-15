Ekonomi Son dakika: Aile hekimlerine aşı ödemesi yapılacak! Resmi Gazete'de yayımlandı

Son dakika: Aile hekimlerine aşı ödemesi yapılacak! Resmi Gazete'de yayımlandı

Ekonomi

Son dakika: Aile hekimlerine aşı ödemesi yapılacak! Resmi Gazete'de yayımlandı

Son dakika haberine göre, sözleşmeli aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarına 'Kovid-19 aşısı' ödemesi yapılacak. İlave ödeme miktarı sözleşmeli aile hekimlerine aylık net 3 bin liraya kadar, sözleşmeli aile sağlığı çalışanlarına da 1500 liraya kadar olacak.

15 Temmuz 2021, Perşembe 10:15 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanlığınca Kovid-19 aşısı uygulamaları kapsamında, 1 Temmuz 2021'den itibaren 3 ay süreyle, sözleşmeli aile hekimlerine aylık net 3 bin liraya kadar, sözleşmeli aile sağlığı çalışanlarına da 1500 liraya kadar ilave ödeme yapılabilecek.

"Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, 1 Temmuz 2021'den itibaren geçerli olmak üzere 3 ay süreyle ilgili yönetmelikte belirlenen esaslara tabi olmaksızın, sözleşmeli aile hekimlerine net aylık 3 bin liraya kadar, sözleşmeli aile sağlığı çalışanlarına net aylık 1500 liraya kadar, Kovid-19 aşısı yapılması hususu dikkate alınarak Sağlık Bakanlığınca belirlenen tutarda ilave ödeme yapılabilecek.

Bu kapsamda yapılacak ilave ödemenin brüt tutarı ile devletçe karşılanacak sosyal güvenlik primi veya kesenekleri toplamı ilgili maddelerde dikkate alınacak.


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