Son dakika: Erdoğan: 75 kişilik MKYK ile yola devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Birazdan 7. Olağan Büyük Kongremizi yapacağız. Son olarak üye kayıtlarını istediğimde üye kayıt 13 milyon 500 bine ulaştı. Bırakın Türkiye'yi dünyada böyle bir siyasi parti yok. Dünyada bir başkası yok. Türkiye'de zaten yok. Artık önümüzde 2023 var. 2023'e hazır mıyız?

Bugün yapacağımız 50 kişilik bir Merkez Yönetim Kurulu değil şimdi 75 kişilik Merkez Yönetim Kurulu'yla yola devam edeceğiz. Ayrıca yedek diye bir ifade var. O da 35 kişi. Onlar da yedek olarak kalmayacak. Onlar da beraber çalışacaklar. Asıl üyeler gibi.

Kongremizi inşallah başlatarak sizleri buradan gayet buradan sakin bir şekilde illerimize uğurlayalım. Allah yar, yardımcımız olsun. İnşallah yakında bu koronavirüs belasından kurtulduktan sonra Diyarbakır'a da gideceğiz. O gözü yaşlı analarımızı bizzat yerinde ziyaret edeceğiz

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Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen büyük kongre öncesi, yurdun birçok noktasından partililer Başkent'e geldi. Kongrenin yapılacağı salon çevresinde polis önlem aldı. Salonun çevresi bariyerlerle araç trafiğine kapatılırken, kongreye katılacaklar için güvenlik noktaları oluşturuldu. Oluşturulan noktalardan x-ray cihazı ve üst aramasının ardından salona alınan partililer kendileri için ayrılan bölümlere oturdu.

Salona giremeyen partililerin de kongreyi takip edebilmeleri için dışarıya dev ekranlar kuruldu. Kongre salonunda delegeler, engelliler, gazeteciler ve köşe yazarları için ayrı platformlar yer aldı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi nedeniyle geniş güvenlik önlemleri alındı. Çevik kuvvet, güvenlik şube, terör, trafik ve özel harekat ekipleri başta olmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğünün tüm birimlerinden çok sayıda polis, kongre nedeniyle görev yapıyor.



