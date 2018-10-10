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  • Son dakika! AK Parti Grup Başkanvekili Muş'tan emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) açıklaması

Son dakika! AK Parti Grup Başkanvekili Muş'tan emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili soru üzerine konuyla ilgili çalışmalarının olmadığını ifade etti.

10 Ekim 2018, Çarşamba 14:27 Son Güncelleme: 10 Ekim 2018, Çarşamba 14:35
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AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş emeklilikte yaşa takılanlar konusunda bir açıklama yaptı. Muş, "Konuyla alakalı AK Parti Grubu olarak bir çalışmamız yok." cümlesini kurdu. 

MHP KAHRAMANMARAŞ MİLLETVEKİLİ SEFER AYCAN'DAN EYT AÇIKLAMASI

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan ise EYT konusunda yaptığı açıklamada "Bu konuyla ilgili bizim de kanun teklifimiz var. Bu konuyla ilgili hükümetin de çalışması var. Ortak karar haline gelirse biz destekliyoruz. Emeklilikte yaşa takılanların bu sorundan kurtulması, bizim seçim vaatlerimiz arasında bulunuyor." dedi.

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