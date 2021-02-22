Siyaset Son dakika: AK Parti İstanbul İl Başkan adayı Osman Nuri Kabaktepe oldu

Son dakika: AK Parti İstanbul İl Başkan adayı Osman Nuri Kabaktepe oldu

Siyaset

Son dakika: AK Parti İstanbul İl Başkan adayı Osman Nuri Kabaktepe oldu

AK Parti'den yapılan son dakika açıklamasına göre, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na Osman Nuri Kabaktepe aday olarak belirlendi.

22 Şubat 2021, Pazartesi 12:40 Son Güncelleme:
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Erkan Kandemir, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na Osman Nuri Kabaktepe'nin aday olarak belirlendiğini açıkladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Erkan Kandemir, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından açıklamada bulundu.

Erkan Kandemir, "24 Şubat Çarşamba günü gerçekleştireceğimiz 7.Olağan İstanbul İl Başkanlığı Kongremizde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Osman Nuri Kabaktepe bey adayımız olarak belirlenmiştir. Görevi devredecek olan İl Başkanımız Bayram Şenocak'a bugüne kadar göstermiş olduğu emek ve gayretleri için teşekkür ediyorum. Partimize ve İstanbul'umuza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Zeynel Yaman/Sabah

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