Son dakika: AK Parti MKYK toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında başladı
Son dakika haberi...AK Parti MKYK, toplantısı saat 13.50'de başladı. MKYK toplantısına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık ediyor.
07 Temmuz 2021, Çarşamba 14:16 Son Güncelleme:
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AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı, saat 13.50'de başladı.
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