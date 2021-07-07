Türkiye Son dakika: AK Parti MKYK toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında başladı

Son dakika: AK Parti MKYK toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında başladı

Türkiye

Son dakika: AK Parti MKYK toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında başladı

Son dakika haberi...AK Parti MKYK, toplantısı saat 13.50'de başladı. MKYK toplantısına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık ediyor.

07 Temmuz 2021, Çarşamba 14:16 Son Güncelleme:
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AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı, saat 13.50'de başladı.


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