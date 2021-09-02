Son dakika! AK Parti MYK toplandı
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan başkanlığından saat 16.08'de toplandı. Gündemde seçim barajı, yeni anayasa ve Afganistan var.
02 Eylül 2021, Perşembe 16:30 Son Güncelleme:
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AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı, saat 16.08'de başladı.
Toplantının gündeminde seçim barajı, yeni anayasa ve Afganistan var.