Siyaset Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten flaş açıklama: Kırmızı çizgidir

Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten flaş açıklama: Kırmızı çizgidir

Siyaset

Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten flaş açıklama: Kırmızı çizgidir

Son dakika haberine göre gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'KKTC’nin hak ve menfaatleri kırmızı çizgidir. KKTC her zaman yanında Türkiye’yi görecektir.' dedi.

26 Nisan 2021, Pazartesi 17:37 Son Güncelleme:
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'KKTC’nin hak ve menfaatleri kırmızı çizgidir. KKTC her zaman yanında Türkiye’yi görecektir. Kimsenin KKTC’nin hak ve menfaatlerini aşındırması söz konusu olamayacaktır.' dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik'in açıklaması şu şekilde:

Her meşru çözüm girişiminde KKTC ve Türkiye her zaman en yapıcı siyaseti ortaya koymuştur. Ama bunun karşılığında hiçbir yapıcı siyaset görmemiştir. Yunanistan ve GKRY aşırı talepler dışında masaya birşey getirmemiştir.

KKTC’nin hak ve menfaatleri kırmızı çizgidir. KKTC her zaman yanında Türkiye’yi görecektir. Kimsenin KKTC’nin hak ve menfaatlerini aşındırması söz konusu olamayacaktır.

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