AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK Toplantısı'nın ardından konuşuyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkındaki iddialarla ilgili konuşan Çelik 'AK Parti MYK'sı bu iddiaları güçlü şekilde reddediyor.' dedi.

SÜLEYMAN SOYLU HAKKINDAKİ İDDİALAR

İllegal mafyatik bir kişinin iftiraları gündeme getiriliyor. AK Parti MYK’sı, Süleyman Soylu’yla ilgili, eski Başbakanımızla ilgili bu iddiaları en güçlü şekilde reddetmektedir.

Siyasetinin içindeki saldırı gayri meşru alandan geldiği için kategorik olarak reddedilmelidir. Türk siyasetinin referans alanı hiçbir zaman illegal yapılar olmamalıdır.



