Siyaset Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Süleyman Soylu açıklaması: İddiaları reddediyoruz
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Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Süleyman Soylu açıklaması: İddiaları reddediyoruz

Siyaset

Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Süleyman Soylu açıklaması: İddiaları reddediyoruz

Son dakika: AK Parti MYK sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik önemli açıklamalarda bulunuyor. Ömer Çelik, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkındaki iddialarla ilgili, 'AK Parti MYK'sı bu iddiaları güçlü şekilde reddediyor.' dedi.

26 Mayıs 2021, Çarşamba 17:05 Son Güncelleme:
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK Toplantısı'nın ardından konuşuyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkındaki iddialarla ilgili konuşan Çelik 'AK Parti MYK'sı bu iddiaları güçlü şekilde reddediyor.' dedi. 

SÜLEYMAN SOYLU HAKKINDAKİ İDDİALAR

İllegal mafyatik bir kişinin iftiraları gündeme getiriliyor. AK Parti MYK’sı, Süleyman Soylu’yla ilgili, eski Başbakanımızla ilgili bu iddiaları en güçlü şekilde reddetmektedir.

Siyasetinin içindeki saldırı gayri meşru alandan geldiği için kategorik olarak reddedilmelidir. Türk siyasetinin referans alanı hiçbir zaman illegal yapılar olmamalıdır.


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