Siyaset Son dakika: AK Parti'den Afganlarla ilgili skandal tişörtlere sert tepki

Son dakika: AK Parti'den Afganlarla ilgili skandal tişörtlere sert tepki

Siyaset

Son dakika: AK Parti'den Afganlarla ilgili skandal tişörtlere sert tepki

AK Parti'den Afganlarla ilgili ABD'de bir internet sitesinde satışa çıkan skandal tişörtlerle ilgili tepki geldi. Tişörtlerin üzerinde Taliban'dan kaçmak için bindikleri uçaktan düşerek can veren Afganlar bulunuyor.

21 Ağustos 2021, Cumartesi 10:03 Son Güncelleme:
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Son dakika haberine göre; Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban'dan kaçmak için ABD uçağına tırmanmaya çalışıp kalkıştan hemen sonra metrelerce yükseklikten yere düşerek can veren Afganlar tişört oldu. Skandal tişörtlere bir tepki de Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan geldi.

Taliban'ın Kabil'i ve cumhurbaşkanlığı sarayını kontrol altına almasından bir gün sonra meydana gelen kaosta en az yedi kişi öldü. Ülkenin dört bir yanından yürek yakan görüntüler gelirken, ABD uçaklarına tırmanıp, uçaklar havalandıktan sonra metrelerce yükseklikten düşen çaresiz Afganların görüntülerinden utanmadan tişört yaptılar. Uçaktan düşen Afganların siluetlerinin resmedildiği tişört, ABD'de internetten satış yapan bir platform üzerinden satışa sunuldu.

 Üzerinde 'Kabul Skydiving Club Est. 2021' (Kabil Atlama Kulübü 2021'de Kuruldu) yazısı bulunan tişörtler sosyal medyada infial yarattı. ABD'de satışa sunulan skandal tişörtlere büyük tepki geldi.

SÖZCÜ KALIN'DAN SERT TEPKİ: MODERN BARBARLIK

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın açıklamasında şunları söyledi; Önce kötü bir espiri sanmıştım. Doğruymuş. Başkalarının çaresizliği ve acısı üzerinden haz devşirmek ve bunun ticaretini yapmak... işte modern barbarlık.

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