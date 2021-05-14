Siyaset Son dakika: AK Parti'den İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki

Son dakika: AK Parti'den İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki

Siyaset

Son dakika: AK Parti'den İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki

İsrail'in Gazze'de Filistinlilere yönelik yaptığı saldırılara tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik 'Netanyahu hükümeti bir suç makinesidir. Uluslararası hukuka göre işlemediği suç kalmamıştır. Adına hükümet denilen bu yapı suç ve katliam makinesi olarak hareket ediyor' dedi.

14 Mayıs 2021, Cuma 11:50 Son Güncelleme:
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İşte AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in paylaşımları:

Netanyahu hükümeti bir suç makinesidir. Uluslararası hukuka göre işlemediği suç kalmamıştır. Adına hükümet denilen bu yapı suç ve katliam makinesi olarak hareket ediyor.

Gazze’ye yaptığı saldırılarla tarihte farklı coğrafyalarda utanılacak ne kadar suç varsa hepsini işlemeye devam ediyor. Gazze’ye yapılan saldırılar açık ve net şekilde Filistinlileri topyekun yok etme ve katletme saldırılarıdır.

Dünyanın bu saldırganlığı durdurmaması, suç ve cinayet makinesi haline gelmiş Netanyahu hükümetinin seri katliamlara başlamasına yol açtı... Bundan sessiz kalan ve destekleyen herkes sorumludur.

Cumhurbaşkanımızın tüm dünyayı harekete geçirme gayretleri günlerdir sürüyor. Cumhurbaşkanımız dışında dünyayı harekete geçirmeye çalışan kimse gözükmüyor. Cumhurbaşkanımızın gayreti insanlık vicdanı ve adalet için Filistinli kardeşlerimizin yanında olan en güçlü iradedir.



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