AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in şehir içi trafik sorununun çözümü konusunda, "Elimizde sihirli değnek yok" şeklindeki sözlerine tepki gösterdi.

Sürekli, yaptığı yazılı açıklamada, Soyer'in Kuzey-Doğu Çevre Otoyolu ile ilgili Bakanlığı suçlamasını eleştirdi.

"KAÇAK GÜREŞİYOR"

Soyer'in trafik konusunda "kaçak güreştiğini" savunan Sürekli, otoyol ile ilgili "Bakanlık bir adım atmıyor" sözlerinin gerçeği yansıtmadığını kaydetti.

Çevre yolunun ÇED sürecinin başladığını, geçeceği güzergah ve yapılacak çalışmaların belirlendiğini belirten Sürekli, proje kapsamında yaklaşık 41 kilometre uzunluğundaki güzergah üzerinde, toplam 11 kavşak, 13 viyadük, 12 tünel planlandığını ve bunların koridor etüdü, harita alım çalışmaları, yatay ve düşey hat çalışmaları tamamlanarak onaylandığını bildirdi.

Kavşak projeleri, Ar-Ge hizmetleri ve ÇED sürecine ilişkin çalışmaların bu yıl sonunda tamamlanmasının hedeflendiğini aktaran Sürekli, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bir siyasetçi, hele ki bir şehri yönetmeye talip olan kişinin bu kadar hazırlıksız ve afaki söylemlerle yola çıkmış olmasını anlamak mümkün değil. 2 yıl geçmiş, trafik çilesi daha da büyümüş. En küçük bir adım atılmamış. 'Alsancak battı çıktı projesinin maliyeti 1 milyar lira çok yüksek' diyerek zaman kaybetmeye devam. Vadederken yaklaşık maliyet çıkarmadınız mı? 2 yıl geçti ne yaptınız, hangi alternatifi ürettiniz? 'Sihirli değneğimiz yok' diyorlar ama kanaatimiz o ki, gerçekten bir sihirli değnek bekliyorlar. İzmir, üst düzeyde disiplinsiz ve plansız bir yerel idareyle karşı karşıya. Mutlak suretle gerçekçi, samimi adımlar atmaya ve çalışmaya ihtiyaçları var. Bir yere gitmiyoruz, buradayız. Çözüm ortaklığına da her zaman hazırız."



