AK Parti'nin Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul'daki seçim sonuçlarına ilişkin olağanüstü itirazda bulunmak üzere hazırladıkları dilekçeyi vermek için Yüksek Seçim Kurulu'na geldi. Ali İhsan Yavuz YSK binası önünde bir basın açıklamasında da bulundu.

Ali İhsan Yavuz'un açıklamalarından satır başları:

Biz bugün buraya İstanbul'daki seçim sonuçlarına olağanüstü itirazda bulunmak için geldik ve itiraz belgelerimizi YSK'ya teslim ettik. Biliyorsunuz sıcağı sıcağına YSK dahil partiler açıklamalarda bulunmuştu. YSK 28 bin farkla CHP'nin lehine bitti demişti. AK Parti İl Başkanı da 3 bin 800 oyla lehimize bittiğini açıklamıştı. Rakamlar farklı ve çelişkili olunca araştırmamızı başlattık. Biz maddi hataları fark ettikçe düzeltemeye çalıştık. Bunun dışında geçersiz oyların yeniden sayılmasını istedik. Bir talebimiz de tüm oyların yeniden sayılması gerektiğiydi. Bir takım usulsüzlüklerin olmasından bu 3 çalışmayı gerçekleştirdik.

AK Parti'nin aleyhine 9 bin oy kaydırılmış. Geçersiz oylarda da durum benzer. Burada ilginç bir nokta var. Oyların sadece yüzde 10'u sayıldı. İlçe seçim kurulları tamamının sayılmasına müsaade etmedi. Ortada bir şüphe var ve bu şüphe giderilemedi. Sadece yüzde 10'u sayılmışken rakam 13 binlere indi. Eğer bizim dediğimiz olsa bu rakam eriyecekti. Yüzde 85 oy AK Parti'nin aleyhine yazılmış. Düşünebiliyor musunuz? Rakam bu... Bunun çok vahim olduğunu düşünüyoruz. Seçmen iradesinin iç edildiğini düşünüyoruz. Çok fazla sebep var itiraz için.

16 BİN 884 OYUMUZ BAŞKA PARTİLERE YAZILMIŞ

Birkaç tane örnek vermek gerekirse, seçimlerin bel kemiğini sayım döküm çizelgeleri oluşturur. Bu çizelgelerden 5 bin 388'i mühürsüz. 694 imzasız. 294 tanesi boş. Kısıtlı seçmenlerle ilgili usulsüzlüklerin olduğunu tespit ettik. Bunların yanına 'oy kullanamaz' diye şerh düşülmemiş. Hükümlüler ve cezaevindekiler 5 bin 287 hükümlü kayıtlarda yer almış. Oy kullanan sayı normalde belli. Geçerli oyların ve geçersiz oyların toplandığında bu rakamı vermesi lazım. Ama 25 bin gibi bir fark var. Burada bir şeyler olmuş diyoruz. Burada belgelerimiz var. Sandık başkanları ve memurların da durumu var. Sandık başkanlarının ve memur üyeleri 298 Sayılı Yasa'da tanımlanıyor. Yasa, "İlgili ilçede Mülki İdare isimleri tespit edecek" diyor. Ve "Engeli olmayanları sandık başkanı yap" diyor. Yani memur olması gerekir. 62 bin 560 kişinin 19 bini kamu görevlileri arasından seçilmemiştir. Bunların arasında mesela ihraç edilmiş olanlar var KHK ile... İşte tüm bunlara dayalı olacak, itirazımızı hazırladık. Bir kısım oyları düzelttiğimiz de 16 bin 884 oy bizim lehimize yazılması gerekirken, başka partilere yazılmış. Aradaki fark ise 13 bin 900'e inmiş durumda. Burada işin içerisinde tam bir seçim yolsuzluğu var.

BU ŞAİBEYİ ORTADAN KALDIRACAK KURUM YSK'DIR

Bu organize usulsüzlüğü ortadan kaldırmanın yolu YSK'ya gelmektir. Çünkü Anayasa'nın 79. maddesi bir sorumluluk veriyor. Seçimden sonra tüm yolsuzluklarla ilgili karara bağlaması gereken kurum YSK'dır. Tüm bu şaibeyi ortadan kaldıracak kurum Yüksek Seçim Kurulu'dur.

ALİ İHSAN YAVUZ OLAĞANÜSTÜ İTİRAZ SÜRECİNİ SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURMUŞTU

Yavuz, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda da "Birazdan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptali ve yenilenmesi talepli olağanüstü itirazımızı Yüksek Seçim Kurulu'na sunmuş olacağız inşallah." ifadelerini kullanmıştı.