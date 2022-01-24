İşte AK Parti Sözcüsü Çelik'in açıklamalarından satır başları:

Bugün en kapsamlı değerlendirmelerden biri de, Ömer İleri başkanımızın gerçekleştirdiği sunum oldu. Metaverse kavramına kadar geniş çerçevede MYK'mız bu konuyu ele aldı. Dijitalin siyaseti diyoruz, dijital siyaset demiyoruz.

Dijitalle ilgili olarak bunu yakından takip etmemiz gerektiği gözüküyor. Geleneksel kurumlarla ilgili, mülkiyet tanımı ile ilgili yeni boyutların açıldığını, yeni tehditlerin güçlü şekilde ortaya çıktığını görüyoruz. Metaverse kavramının insan, toplum hayatına yönelik etkileri ortaya koyuldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın himayesinde yakın zamanda bir forum düzenlenecek. Teknolojik, felsefi, ekonomik boyutları kapsamlı şekilde ele alınacak.

KRİPTO PARALAR

Kripto paralar gibi doğrudan insanların hayatını etkileyen konuların ele alınması gerekiyor. Getirileri kadar ortaya çıkan tehditler de söz konusudur. Sayın Cumhurbaşkanımız hukuki altyapısının çalışılmasıyla ilgili de talimat vermiştir. 'Net Konuşalım'da çıkan veriler şunu gösteriyor; genç kardeşlerimiz uzay konusuna büyük ilgi duyuyor. AK Parti, görünen ve görünmeyen pek çok devrimi gerçekleştirmiştir. Dijital yollar ve altyapı, Türkiye'yi bu konuda önemli oyunculardan biri haline getirmiştir. 'Net Konuşalım' toplantıları bütün illerde yaygınlaşarak devam edecektir.

Verilen teşvikler sayesinde TÜBİTAK ve kadın girişimciler başta olmak üzere yeni iş girişimlerine imza atıldığını görüyoruz. Pek çok alanda ülkemizin üretimci hale gelmesindeki dönüşüm dijital alanda da gerçekleştirilmiştir. Genç kardeşlerimizin gösterdiği bu ilgi, önümüzdeki dönemde meyvelerini verecektir. MYK'da hemen hemen büyük bölümünü bunu ayırdık.

KILIÇDAROĞLU'NUN İKLİM BAKANLIĞI AÇIKLAMASI

Geçenlerde Sayın Kılıçdaroğlu bir toplantıda yazılı metinden okuyarak ilerideki projelerinden birinin İklim Bakanlığı kurulması olacağını söylemişti. Hadi mesela siyasette dil sürçmesi ve unutkanlık olabiliyor ama hazırlık yapılmış bir toplantıda bundan bahsedilmesi şaşırtıcı olmuştur. İklim Bakanlığı Türkiye'de kurulmuştur. İklim değişikliğinden tutun da çeşitli alanlara kadar birçok gelişme de sağlanmıştır.

RUSYA - UKRAYNA KRİZİ

Sayın Cumhurbaşkanımızın Ukrayna merkezli krizle ilgili olarak nasıl bir diplomasi yürüttüğünü herkes görüyor. Bir tek Türkiye krizin iki tarafına da olumlu karşılanan mesajları ortaya koyabiliyor. Haftalardır dünya Ukrayna krizini konuşuyor. Dünyanın önemli ülkeleri krizin bir tarafına hitap eden yaklaşım ortaya koyuyorlar. Bölgede yeni bir çatışma istememe iradesinin Cumhurbaşkanımız tarafından dillendirilmesi önemlidir. Türkiye'nin burada ortaya koyduğu barışçıl rolün her krizin tarafları için ne kadar kıymetli olduğudur.

AB'YE ELEŞTİRİ

Cumhurbaşkanımız, AB'nin sttratejik önceliğimiz olduğunun altını çizdi. Göçmen anlaşması imzalanırken AB'nin yapması gereken fasılların açılması, üst düzey mekanizmaların harekete geçirilmesi ile kapsamlı dosyanın ortaya konulması çerçevesindeydi. Bu anlaşmanın bir tek göçmen anlaşması ile ilgili kısmını ele alıyor AB. Anlaşmada yer alan fasılların açılması maddesini AB ihlal ediyor. Türkiye'yi en çok eleştirdikleri konu yaegı bağımsızlığı. 15 Temmuz'dan sonra ilk olarak Türkiye ile yargısal işbirlikleri yardımını kestiler. Burada ciddi bir samimiyetsizliğin olduğu görülüyor. Balkanlar'daki krizde seyirci konumundalar. Türkiye, AB'ye vizyon katabilirdi ama bunu değerlendiremediler. Cumhurbaşkanımız, Kıbrıs konusunda yapılan çifte standarda da güçlü cevaplar vermiştir. En makul çözümün iki devletli çözüm olduğunu açık seçik biçimde söylüyoruz. AB, Kıbrıs Türklerine karşı çifte standarda devam ediyor.

Cumhurbaşkanımız, AB'nin sttratejik önceliğimiz olduğunun altını çizdi. Göçmen anlaşması imzalanırken AB'nin yapması gereken fasılların açılması, üst düzey mekanizmaların harekete geçirilmesi ile kapsamlı dosyanın ortaya konulması çerçevesindeydi. Bu anlaşmanın bir tek göçmen anlaşması ile ilgili kısmını ele alıyor AB. Anlaşmada yer alan fasılların açılması maddesini AB ihlal ediyor. Türkiye'yi en çok eleştirdikleri konu yaegı bağımsızlığı. 15 Temmuz'dan sonra ilk olarak Türkiye ile yargısal işbirlikleri yardımını kestiler. Burada ciddi bir samimiyetsizliğin olduğu görülüyor. Balkanlar'daki krizde seyirci konumundalar. Türkiye, AB'ye vizyon katabilirdi ama bunu değerlendiremediler.

Cumhurbaşkanımız, Kıbrıs konusunda yapılan çifte standarda da güçlü cevaplar vermiştir. En makul çözümün iki devletli çözüm olduğunu açık seçik biçimde söylüyoruz. AB, Kıbrıs Türklerine karşı çifte standarda devam ediyor. Hem Türkiye, hem KKTC kendi yolunda yürüyor. Ne Ege'de ne Doğu Akdeniz'de hiçbir tavizin verilmesi asla sözkonusu olmayacaktır. KKTC, egemen devlet olarak kendi demokrasisine sahip çıkıyor.

"KORKUNÇ BİR TABLO VARDI"

Diyarbakır Anneleri ile gündemi her zaman takip ediyoruz. Çok net bir durum da şudur, geçenlerde dağa kaçırılan çocukların istatistiklerine baktım, korkunç bir tablo vardı. Çoğu 18 yaşından küçük, yarısı kız çocuğu. Daha da ilerisi bazıları engelli. Terörün ne kadar acımasız bir yüzü olduğunu aslında ne kadar vicdansız bir strateji olduğunu gösteren örneklerden biridir. Terörle mücadelemiz en güçlü şekilde devam ediyor. Türkiye'nin bu mücadelesine destek vermek zorunludur ama müttefiklerimizin terör örgütü DEAŞ'a karşı PKK'yı desteklemek adına bu şekilde çifte satndardı sürdürdüklerini biliyoruz. Afganistan'da geçmişte yaptıkları hatayı burada yapıyorlar. Bir terör rögütünü başka terör örgütüne karşı kullanmak isteyenler geçmişte yaşadıklarını bir kez daha yaşayacaklar.

SEDEF KABAŞ'IN SÖZLERİNE TEPKİ

Biz dünyanın çeşitli yerlerinde aşırı sağcıların, faşistlerin Cumhurbaşkanımıza karşı yaptıkları nefret suçunu Türkiye'de de görmeye başladık. Gazeteci sıfatını taşıyan Sedef Kabaş'ın yaptığı kabul edilemeyecek ahlaksız bir şeydir. O ifadelerin kullanılması ahlak yoksunluğu, pespayeliktir. Milletin ortak iradesini temsil eden Cumhurbaşkanlığına yönelik yaklaşım. Keşke çok kaliteli muhalefetimiz olsa. Hakaretle muhalefeti birbirine karıştırmak doğrusunu söylemek gerekirse fikir hürriyetini istismar etmekten başka hiçbir şeye yaramaz. Cumhurbaşkanımızın şahsına yönelik sözleri meşru görenlere şunu sormak lazım: Aynı sözler sizin liderlerinize söylense, çalıştığınız kuruma söylense bunu kabul eder misiniz? Bu asla kabul edilemeyecek, kabul edenin fikir hürriyetinden bir şey anlamadığını gösteren örnektir. Teşkilatlarımız bu ahlaksız yaklaşım karşısında suç duyurusunda bulunmuştur. AK Parti, hukuki mücadelesini sürdürecek. Nefret suçlarının bu kadar kolay işlenmesi nefret suçlarının himaye edilmesi sayesinde oluyor.

CHP'NİN TEKLİFİ

CHP'nin Cumhurbaşkanına hakaret suçunun yasalarda çıkartılmasına dair taslağı olduğunu basından okudum. Bunu söyleyen CHP eğer dikkatli bir şekilde bu nefret söylemine karşı davranış geliştirebilseydi o zaman ben bu konuyu tartışırdım. Cumhurbaşkanlığı makamına hakareti sistematik hale getirmek, Avrupa'daki faşistlerin söylemini kullanarak, onları tercüme ederek Cumhurbaşkanına saldırmak sistematik hale gelen bir durum olduğu için hakaret ve nefret siyasetinin önünü açmak olduğunu görüyoruz. TV programında da görüldü, o şahıs bu galiz ifadeleri kullanırken, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne karşı bu ifadeleri kullanırken oradaki CHP'li vekiller susuyorlar. Biri dese ki 'Bu üslubu doğru bulmuyoruz' dese, o zaman dersiniz ki burada samimi bir yaklaşım var. Bu sadece bizde olan bir yasa değil. Dünyanın her yanında Cumhurbaşkanlarına yönelik hakaretin cezai müeyyide ile düzenlendiği düzenleme var. Bu ifadelerin kullanılması suç olarak düzenlenmiş. Bazı genel başkanların bu konuya ses çıkarmayan, yargının aldığı karara odaklanan bir yaklaşım ürettiklerini gördük. Bu ahlaksız hakareti yapan şahsın konuştuğu video üzerinden değil de tweeti üzerinden bir uygulama yapılmış gibi gösteriyorlar. O yayını izleyen biri bunu söyleyemez. AB ülkelerine bakın. Keşke bu yasanın işlemesine neden olacak ortam olmasa. Sistematik olarak nefret siyaseti pandemisi oluşturmaya çalışıyorlar. Sivil siyasetin aşağılanmasının bu ülkeye ne bedeller ödettiğini gördük. AK Parti'nin bu direnişinin demokratik direniş olduğunu herkesin görmesi lazım. Kendisine saygısı olan her kişi böylesi hakarete karşı hakkını korur. Hakaret ve nefret siyasetine asla geçit vermeyeceğiz.

RUSYA - UKRAYNA KRİZİ NASIL ÇÖZÜLECEK?

Sayın Cumhurbaşkanımız, bölgeyi bilen en deneyimli devlet başkanlarından bir tanesi. Deneyimi ve her iki tarafın ortak bir noktada buluşması iradesi herkes tarafından saygıyla karşılanıyor. Dünyadaki pek çok ülke ve devlet başkanı krizin sadece bir tarafına hitap ediyor. Ukrayna ziyareti bu krİzdeki tansiyonu düşürmek açısından önemli olacaktır. Putin'le nasıl görüşüleceğine Ukrayna ziyaretinden sonra karar verilecektir.

EVSİZ VATANDAŞLAR İÇİN 155'İ ARAYIN

Valiliklerin açıklamasına dikkat edelim. Yoğun kar yağışının olduğu yerlerde evsiz vatandaşlar için 155 Polis İmdat'a bildirelim. Valiliklerin anlaşmalı otellerine alındığını görüyoruz. Hiç kimse sokakta kalmasın.



































