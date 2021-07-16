OHAL sonrası yetki uzatılması için kanun teklifinde revizyona gidildi. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan açıklamasında, "Gözaltı sürelerinin 3 yıl daha uzaması teklifini revize ederek 1 yıla indiriyoruz" dedi.

CNN TÜRK muhabiri Duygu Ayaz Bayram son gelişmeleri aktardı...

AK Parti cuma günü torba kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sunmuştu ve o günden itibaren de özellikle OHAL düzenlemesiyle ilgili tartışmalar olmuştu. Muhalefetin bu konuda itirazları vardı ve bugüne kadar da muhalefetle AK Parti arasında bu konunun istişare edildiğini biliyorduk. Geçtiğimiz dakikalarda da AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan bir açıklama yaptı ve değişikliğe gidileceğini duyurdu.

3 yıllık süre muhalefet tarafından eleştirilere neden olmuştu. 3 yıllık süre 1 yıla indirilmiş oldu. Aynı zamanda gözaltı süreleri de 12 güne kadar çıkarılabiliyordu. Bu karar da 3 yıllık bir süre içinde yapılacaktı. Alınan karar doğrultusunda 3 yıl değil 1 yıl için geçerli olacak.

AK Parti'nin kanun teklifi bugün görüşülmeye başlanacak ancak bu ilgili maddelere gelindiğinde TBMM Genel Kurulu'na verilen değişiklikler yapılmış olacak.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan yaptığı açıklamada "Tüm muhalefet AK Parti OHAL'e gidiyor dedi ancak biz OHAL'i istemiyoruz" ifadelerini kullandı.



