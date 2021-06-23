Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sosyal medya belediyeciliği hizmet belediyeciliğin yerini alamaz. Bizim öncelikli vazifemiz, milletimize hizmet etmektir. Sizlerden 2019 yılında açıkladığımız 11 maddeye bağlı kalmanızı istiyorum. Sizlerin milletin gönlüne girme çabası, 2023 seçimlerini de etkileyecektir.

Vatandaşlarımızın hayatına dokunan işlerin önemli bir kısmını halen belediyelerimizi yürütüyor. Sizlerin işlerinizi yürütürken büyük bir mekanizmanın önemli bir parçası olduğunuzu unutmamanız gerekiyor.

Artık vatandaşlarımız belediyelerden sadece rutin işlerinin görülmesini değil kendisine kıymet verilmesini, saygı duyulmasını bekliyor.

Vatandaşa değer veren, çözüm arayan, gayretli, çalışkan, dürüst bir belediyecilikten bahsediyorum. Çok iyi biliyoruz ki gönülden yapılan her iş bereketlenir. Nüksünerek yapılan hiç bir işten fayda olmaz.

AK Partili belediye başkanı her zaman ulaşılabilir olmalı. Vatandaşın içinde olmalı, Sokaktan, çarşıdan ayağını asla kesmemelidir. İcraat yapmadan, eser üretmeden sadece sosyal medya mecralarıyla vatandaşın kalbine girilemeyeceği son dönemde ortaya çıkmıştır. Bizim siyasetteki varlık gayemiz birilerini makam mevki sahibi yapmak değildir. Önceliğimiz, insalığımıza hizmet etmek Türkiye'nin tamamında adalet ve kalkınmayı temin etmektir.

Sizlerin milletimizin gönlüne girmedeki başarısı, 2023'teki cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin sonuçlarını etkileyecek. Sizlerden özellikle şehrinizin her bir hanesine ulaşarak sorunları görmenizi, vatandaşlarımızın dertleri ile dertlenmenizi özellikle rica ediyorum.











