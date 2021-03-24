Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin yeni MYK üyelerini belirledi. Ömer Çelik, yeniden Parti Sözcüsü seçildi.

AK Parti Genel Başkanvekilliğine Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş getirildi. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nda, Binali Yıldırım, Numan Kurtulmuş, Ömer Çelik, Erkan Kandemir, Fatih Şahin, Hayati Yazıcı, Ali İhsan Yavuz, Hamza Dağ, Efkan Ala, Jülide Sarıeroğlu, Özlem Zengin, Mehmet Özhaseki, Nurettin Canikli, Vedat Demiröz, Mustafa Şen, Leyla Şahin Usta, Ömer İleri ve Çiğdem Karaaslan yer aldı.

AK Parti Teşkilat Başkanlığına Erkan Kandemir, Genel Sekreterliğe Fatih Şahin, Siyasi Hukuki İşler Başkanlığına Hayati Yazıcı getirildi.

AK Parti MYK'de Ali İhsan Yavuz Seçim İşleri Başkanı, Hamza Dağ Tanıtım ve Medya Başkanı, Efkan Ala Dış İlişkiler Başkanı olarak görev yapacak.

AK Parti'de Sosyal Politikalar Başkanı Jülide Sarıeroğlu, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Özlem Zengin, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki oldu.

AK Parti İnsan Hakları Başkanlığına Leyla Şahin Usta, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığına Ömer İleri, Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığına Çiğdem Karaaslan getirildi.

AK Parti'de Nurettin Canikli Ekonomi İşleri Başkanı, Vedat Demiröz Mali ve İdari İşler Başkanı, Mustafa Şen Ar-Ge Başkanı oldu.

Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:

Yeni dönemde iki Genel Başkanvekili görev yapacak. Bunlar Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş olacak. Mahir Ünal Bey TBMM Grup Başkanvekili oldu. Burada bütün teşkilatlarımıza dua eden selamlarını gönderen tüm vatandaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Her açıklamamda bahsediyorum Diyarbakır annelerimizi selamlarını aldık. Kıymetini biliyoruz. Bir kez daha Cumhur ittifakının öneminin altı çizildi. Yeni dönemde takip edeceğiz. Bu MKYK'dan sonra arkadaşlarımız bir tanışma yemeği yiyecek.

Önümüzdeki dönemde 2023-2024 seçimleriyle ilgili olarak bu MKYK'mız partimizin en üst yönetim organı olarak içinden çıkardığı MYK'mızla birlikte bütün bu siyasi süreçleri yönetecek.

(Kabine değişimi) Bu konu Cumhurbaşkanımızın takdirinde. Siz de bilirsiniz ki bu tip durumlarda bütün tahminler boşa çıkıyor.

(İstanbul sözleşmesi) Bizim için politik bir tercih değil. Ahlaki bir zorunluluk. Kadına karşı şiddetle üstümüze düşeni yapmaya ve daha fazlasını yapmaya devam edeceğiz. Kim ne derse desin kadın haklarını güçlü bir şekilde savunuyoruz, bunu ahlaki bir zorunluluk olarak görüyoruz.

İŞTE İSİMLER VE GÖREVLERİ

1. Recep Tayyip Erdoğan – Genel Başkan

2. Binali Yıldırım – Genel Başkanvekili

3. Numan Kurtulmuş- Genel Başkanvekili

4. Hayati Yazıcı – Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı

5. Erkan Kandemir – Teşkilat Başkanı

6. Ali İhsan Yavuz – Seçim İşleri Başkanı

7. Hamza Dağ – Tanıtım ve Medya Başkanı

8. Efkan Ala – Dış İlişkiler Başkanı

9. Jülide Sarıeroğlu – Sosyal Politikalar

10. Özlem Zengin – Halkla İlişkiler ve Sivil Toplum Başkanı

11. Mehmet Özhaseki - Yerel Yönetimler Başkanı

12. Nurettin Canikli – Ekonomi İşleri Başkanı

13. Vedat Demiröz – Mali ve İdari İşler Başkanı

14. Mustafa Şen – Ar-Ge ve Eğitim Başkanı

15. Leyla Şahin Usta – İnsan Hakları Başkanı

16. Ömer İleri - Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı

17. Çiğdem Karaaslan – Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı

18. Fatih Şahin – Genel Sekreter

19. Ömer Çelik – Parti Sözcüsü

20. M. Naci Bostancı – TBMM Grup Başkanı

21. Mahir Ünal – TBMM Grup Başkanvekili

22. Mustafa Elitaş – TBMM Grup Başkanvekili

23. Bülent Turan - TBMM Grup Başkanvekili

24. M. Emin Akbaşoğlu - TBMM Grup Başkanvekili

25. Cahit Özkan – TBMM Grup Başkanvekili

26. Ayşe Keşir – Kadın Kolları Başkanı

27. Eyüp Kadir İnan –Gençlik Kolları Başkanı

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