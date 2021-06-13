Türkiye Son dakika: Akademisyenin feci sonu! Bugün ameliyat olacaktı, 8. kattan düştü

Son dakika: Akademisyenin feci sonu! Bugün ameliyat olacaktı, 8. kattan düştü

Türkiye

Son dakika: Akademisyenin feci sonu! Bugün ameliyat olacaktı, 8. kattan düştü

Son dakika haberine göre, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde Araştırma Görevlisi Alpaslan Ülken, bugün ameliyat olacaktı. Akademisyen Ülken ile ilgili feci haber geldi. Ülken, hastanenin 8’inci kat penceresinden düşerek hayatını kaybetti.

13 Haziran 2021, Pazar 15:15 Son Güncelleme:
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Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde Araştırma Görevlisi Alpaslan Ülken (47), tedavi gördüğü hastanenin 8’inci kat penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Öte yandan Ülken’in, bugün ameliyat olacağı öğrenildi.

OMÜ Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünde Araştırma Görevlisi Alpaslan Ülken, saat 11.00 sıralarında bilinmeyen nedenle, bir süredir nörolojik rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanenin 8’inci kat penceresinden, 4’üncü kattaki çocuk cerrahisine ait balkona düştü.

Haber verilmesi üzerine balkona gelen ekiplerce yapılan kontrollerde, Ülken’in hayatını kaybettiğini belirledi.

AMELİYAT OLACAKTI

Ölümüyle ilgili soruşturma başlatılan ve cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürülen Alpaslan Ülken’in, bugün ameliyat olacağı öğrenildi.

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