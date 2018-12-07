Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i kabul etti.

Hulusi Akar, Jeffrey ile görüşmesinde ABD’nin terör örgütü YPG/PKK ile ilişkisini sonlandırması ve gözlem noktalarından vazgeçilmesi gerektiğini ifade etti.

Akar, Jeffrey ile yaptığı görüşmede, Türkiye'nin güneyinde bir terör koridoru oluşmasına asla müsaade edilmeyeceğini belirtti.