Son dakika! Akar'dan ABD temsilcisi Jeffrey'e uyarı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Amerika'nın Suriye Temsilcisi James Jeffrey ile yaptığı görüşmede, Türkiye’nin güneyinde bir terör koridoru oluşmasına asla müsaade edilmeyeceğini belirtti.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i kabul etti.
Hulusi Akar, Jeffrey ile görüşmesinde ABD’nin terör örgütü YPG/PKK ile ilişkisini sonlandırması ve gözlem noktalarından vazgeçilmesi gerektiğini ifade etti.
Akar, Jeffrey ile yaptığı görüşmede, Türkiye'nin güneyinde bir terör koridoru oluşmasına asla müsaade edilmeyeceğini belirtti.