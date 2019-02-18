Son dakika! Akaryakıtta fiyat artışı

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 27 kuruş zam yapıldı.

18 Şubat 2019, Pazartesi 16:29 Son Güncelleme:
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Son dakika! Akaryakıtta fiyat artışı

AA muhabirinin Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’ndan edindiği bilgiye göre, Ankara’da ortalama 6,16 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,43 lira olacak.

Benzinin litresi İstanbul’da 6,09 liradan 6,36 liraya, İzmir’de 6,14 liradan 6,41 liraya yükselecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor. Benzinin litre fiyatına en son 5 Şubat’ta 6 kuruş zam yapılmıştı.

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