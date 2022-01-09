Son dakika: Akçakale şehidinin cenaze namazını imam ağabeyi kıldırdı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine sınır komşusu olan Suriye'nin Tel Abyad kentinde sınır duvarı yakınlarındaki menfeze yerleştirilen el yapımı patlayıcının askeri aracın geçişi sırasında teröristlerce infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Piyade Teğmen Murat Alyakut (26), Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Cenaze namazını, şehidin imam ağabeyi Musa Alyakut kıldırdı.

Şehit Piyade Teğmen Murat Alyakut'un cenazesi ilk olarak Büyüknacar Mahallesi'ndeki baba ocağına götürüldü. Helallik alınmasının ardından şehidin naaşı Pazarcık Ulu Camii'ne getirildi. Burada düzenlenen törene Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Sağlık Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay, milletvekilleri, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, şehidin yakınları ile askeri ve mülki erkan katıldı.









'YÜREĞİME SIĞDIRAMADIM, SENİ KEFENLERE SIĞDIRMIŞLAR'

Törende güçlükle ayakta duran şehidin eşi Gülsüm Alyakut, eşinin Türk bayrağına sarılı tabutunun önündeki fotoğrafını okşayarak, "Murat ben seni yüreğime sığdıramadım seni kefenlere sığdırıp tabuta koymuşlar. Kurban olurum ben senin yoluna" dedi.

'ALLAH BİZE ŞEHİDİN AĞABEYİ OLMAYI NASİP ETTİ'

Şehidinin özgeçmişinin okunmasının ardından cenaze namazına geçildi. Namazı, şehidin imam ağabeyi Musa Alyakut kıldırdı. Namazdan önce kardeşinin tabutunun başında konuşan Musa Alyakut, "İnsanlar, isimlerinin önüne unvan koymak için hem maddi hem manevi, hem fiziki hem zihnen yıllarca çaba sarf ederler. Ama Cenab-ı Hak bize öyle bir şey nasip eyledi ki, hiç çaba sarf etmeden, hiç gayret etmeden babama şehit babası, anneme şehit annesi, hanımına şehit eşi, bizlere de şehit ağabeyi olmayı nasip eyledi" dedi

Musa Alyakut, kardeşi için törene katılanlardan helallik aldıktan sonra cenaze namazını kıldırdı.

Namazın ardından askerler tarafından bir süre omuzlarda taşınan Şehit Murat Alyakut'un tabutu, daha sonra cenaze aracına konularak götürüldüğü Yukarı Pazarcık Hacı Ahmet Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.







