Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sarıkamış Harekatı'nın 107'nci yıl dönümü nedeniyle yapılan törende konuştu. Sınır hattındaki hain saldırıda 3 askerin şehit olmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Akar, "12 terörist öldürüldü, bu sayı artacak. Nereye kaçalarsa kaçsınlar hainleri bulacağız. Bugüne kadar hiçbir şehidimizin kanlarını yerde bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız." dedi.

Bakan Hulusi Akar'ın açıklamaları şöyle:

Şehitlerimize Allah'tan rahmet dileyerek sözlerime başlamak istiyorum. Mehmetçiğin bir asır önce burada ağır kış şartlarına rağmen milli ve manevi duygularla şehadet mertebesine ulaşmaları hafızalarımızda derin izler bırakmıştır. Şanlı tarihimiz boyunca kutsal vatan toprağımızın her karışını mübarek kanıyla sulayan Mehmetçiğin fedakarlığı da vatana adanmışlık olarak tarihe geçmiştir. Şehitler Ölmez inancıyla ve bu inancı benimseyen aziz milletimiz şehit olan on binlerce vatan evladımızın kahramanlık ve fedakarlıklarını nesiller boyu saygıyla hatırlayacaktır.

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahraman personeli de Sarıkamış'taki gibi atalarımızdan aldığı ilhamla, her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içi ve sınır dışında azim ve kararlılıkla mücadele etmektedir. PKK ve onun ayrılmaz bir parçası olan YPG'ye kim destek verirse versin, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadele etmekte kararlıyız. Sayın Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde etki alanı genişleyen Türkiye, bugün uluslararası ilişkilerde özne haline gelmiş, bölgesinde ve dünyada etkin bir güce ulaşmıştır. TSK da dünyanın sayılı ordularından biri haline gelmiştir.









BAKAN AKAR CNN TÜRK'ÜN SORULARINI YANITLADI

Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşüne katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CNN Türk'ün sorularını yanıtladı. Bakan Akar, "Bugün kuvvet komutanlarımız ve çok değerli vatandaşlarımızla beraber 107 yıl önce yaşanan destanı, olayı hatırlamak üzere toplanmış bulunuyoruz. Burada gerçekten çok önemli bir atmosfer var. Biz de burada vatanı için milleti için gözünü kırpmadan hayatını ortaya koyan şehitlerimizi anmak üzere toplandık. Son derece duygulu bir an yaşıyoruz. Tarihteki olaylarda ders çıkarmamız lazım. Biz de gerçekten sınır ötesinde yaptığımız bütün operasyonlarda bu ruhla vatanımıza hizmet etmek için elimizden geldiğince yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Dileğimiz bu ruhun tüm gençliğe yayılması. Şehitlerimizi bir kez daha anıyorum. Dün de şehitlerimiz vardı. Onlara d Allah'tan rahmet diliyorum. Onların kanını da yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Oradaki operasyonlarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. İlk aldığımız bilgilere 12 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Bitmedi, faaliyetler devam ediyor. En son teröriste kadar da bu faaliyetlerimiz aynı kararlılıkla devam edecek." dedi.







