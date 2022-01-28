Türkiye Son dakika: Akdeniz'de Antalya açıklarında deprem! Şiddetli sallandı

Son dakika: Akdeniz'de Antalya açıklarında deprem! Şiddetli sallandı

Türkiye

Son dakika: Akdeniz'de Antalya açıklarında deprem! Şiddetli sallandı

Kıbrıs açıklarında deprem oldu. Akdeniz'deki depremin Antalya Gazipaşa'ya uzaklığı yaklaşık 112 kilometre. KKTC açıklarında hissedilen depremin merkez üssü ise Güney Kıbrıs'ın Polis kasabasına 46 kilometre mesafede bulunuyor. Kıbrıs adası açıklarında 11 Ocak'ta gerçekleşen 6.4 büyüklüğündeki deprem, Adana ve Mersin gibi uzak şehirlerde bile hissedilmişti.

28 Ocak 2022, Cuma 07:50 Son Güncelleme:
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Son dakika deprem haberi...Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde deprem oldu. Kıbrıs açıklarında meydana gelen sarsıntının Antalya Gazipaşa'ya uzaklığı yaklaşık 112 kilometre.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) açıklarında bu sabaha karşı 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 06.53'te hissedilen sarsıntının merkez üssü, Güney Kıbrıs'ın Polis kasabasına 46 kilometre mesafede bulunuyor.

DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜNÜN TÜRKİYE'TE MESAFESİ 112 KM

Depremin yerin 3 kilometre altında gerçekleştiğini duyuran AFAD, merkez üssünün Türkiye Gazipaşa'ya mesafesini ise 112 kilometre olarak verdi.

ADANA VE MERSİN HİSSSETMİŞTİ

Kıbrıs adası açıklarında 11 Ocak'ta kayıtlara geçen 6.4 büyüklüğündeki deprem, Adana ve Mersin gibi uzak şehirlerde bile hissedilmişti.

5 Ocak tarihinde ise Alanya açıklarında 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

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