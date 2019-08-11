Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, saat 10.02'de Akdeniz'de merkez üssü Girit Adası açıkları olan 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin 11.4 kilometre derinlikte gerçekleştiği öğrenildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) tespitlerine göre ise, Akdeniz'de saat 10.02'de 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 6,18 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Türkiye'de hissedilmedi.



