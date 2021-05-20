Türkiye Son dakika: Akdeniz'de Onur Operasyonu! 6 kişi tutuklandı

Son dakika: Akdeniz'de Onur Operasyonu! 6 kişi tutuklandı

Türkiye

Son dakika: Akdeniz'de Onur Operasyonu! 6 kişi tutuklandı

Gelen son dakika haberine göre; Suriye açıklarında bir gemide yaklaşık 1,5 ton esrarın ele geçirildiği "Onur Operasyonu" kapsamında gözaltına alınan 6 zanlı Mersin'de tutuklandı.

20 Mayıs 2021, Perşembe 18:01 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde, Suriye açıklarında müdahale edilen bir gemide yaklaşık 1,5 tonun üzerinde esrarın ele geçirildiği operasyona ilişkin gözaltına alınan yabancı uyruklu A.M.S.S, Z.M.I, Y.M.N.İ, M.A. ile A.K. ve S.K'nin işlemleri tamamlandı. 

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

"ONUR OPERASYONU" 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 17 Mayıs'ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Suriye açıklarındaki uluslararası sularda 1,5 ton uyuşturucu ele geçirildiğini açıklamıştı. 

Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde, gerçekleştirilen "Onur Operasyonu" kapsamında 4'ü yabancı uyruklu 6 zanlı gözaltına alınmıştı.

AA

Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Bırakın da bir açık hava mekanında oturalım artık!
Şirin Sever
Hakan Çelik
Burası Atatürk’ün yetiştiği askerî okul
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Hayret
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
Yalnızca kendi hakkınızı demokrasi sanırsanız…
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Beşiktaş ve hayat
Murat Çelik
Banu Şen
Antik dünyadan bugüne her dönemin merkezi Didim
Banu Şen
Erkut Can
Kocanızla iyi geçinmek için 10 öğüt
Erkut Can
Murat Gülderen
Uyku ustaları
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Taksim Meydanı'nda arbede: 15 gözaltı