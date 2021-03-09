Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Akdeniz'de şiddetli deprem! Kandilli'den ilk açıklama geldi Son dakika: Akdeniz'de şiddetli deprem! Kandilli'den ilk açıklama geldi Dünya Son dakika haberine göre; Girit açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem oldu. Kandilli Rasathanesi verilerine göre deprem saat 07:30'da yaşandı. 09 Mart 2021, Salı 08:03 Son Güncelleme: 09.03.2021 08:03 YAZI BOYUTU Abone Ol PAYLAŞ Akdeniz Girit Yunanistan kandilli deprem akdeniz deprem girit deprem son dakika Yazarlarımızdan Kadına şiddet değil 'Cins kırım' Murat Çelik Kemal Burkay’la 10 yıl sonra Oral Çalışlar Kadınlara özel ücretsiz eğitim Murat Gülderen BUNLARI DA OKUYUN Kafe ve restoranlar için kapanma uyarısı! Torba teklif geliyor! İşte detaylar... Papa'nın Erdoğan'a gönderdiği mesajda dikkat çeken ifade Bu ailede herkes pilot! Anne, baba ve çocuklar... Dün kaybolan Hasan ve Hüseyin Büyür kardeşlerin cansız bedeni bulundu