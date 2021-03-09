Dünya Son dakika: Akdeniz'de şiddetli deprem! Kandilli'den ilk açıklama geldi

Son dakika: Akdeniz'de şiddetli deprem! Kandilli'den ilk açıklama geldi

Dünya

Son dakika: Akdeniz'de şiddetli deprem! Kandilli'den ilk açıklama geldi

Son dakika haberine göre; Girit açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem oldu. Kandilli Rasathanesi verilerine göre deprem saat 07:30'da yaşandı.

09 Mart 2021, Salı 08:03 Son Güncelleme:
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