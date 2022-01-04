Türkiye Son dakika: Akılalmaz olay! 'Hep iftira atıyorlardı, bu defa yaktım!'

Son dakika: Akılalmaz olay! 'Hep iftira atıyorlardı, bu defa yaktım!'

Türkiye

Son dakika: Akılalmaz olay! 'Hep iftira atıyorlardı, bu defa yaktım!'

Antalya'da, 4 katlı apartmanda yangın çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınan 21 yaşındaki Dilan S.'nin 'Hep iftira atıyorlardı. Bu defa da ben yaktım' demesi şaşkına çevirdi.

04 Ocak 2022, Salı 15:51 Son Güncelleme:
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi 1055 Sokak'taki 4 katlı apartmanın giriş katında, öğle saatlerinde yangın çıktı. Bina içinde birilerinin kavga ettiğini duyup, dışarı çıkan apartman sakinleri, merdiven boşluğundan duman yükseldiğini gördü.

Kapı girişindeki elektrik panosunun yandığını fark edenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, alevleri söndürdü.

Yangını çıkardığı iddia edilen Dilan S. ise polis tarafından gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen Dilan S., görüntü çeken gazetecilere, "Bana hep iftira atıyorlardı. Bu defa da ben yaktım. Üstelik apartmanı değil yalnızca girişi yaktım. Ayrıca alkol oranım da sıfır" diye seslendi. 

ANNESİNE 'BİNAYI YAKACAĞIM' DEMİŞ

Apartmanda oturanlardan Sevda Canbaz da "Dilara S. apartmanda oturan kiracıdan, kirayı kendisi almak istemiş. Annesi de buna olur vermeyince Dilan S. 'Ben de bu binayı yakacağım' diye çıktı. Ben sesi duydum. Bir süre sonra da yangın çıktı" dedi. 



Dilan S., işlemlerinin ardından polis merkezine götürüldü.

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