Türkiye Son dakika: Akılalmaz plan! Mühendis kılığına girip...

Son dakika: Akılalmaz plan! Mühendis kılığına girip...

Türkiye

Son dakika: Akılalmaz plan! Mühendis kılığına girip...

Son dakika haberi...Ankara'da kendisini mühendis olarak tanıtıp inşaat bareti takarak hırsızlık yapan zanlı yakayı ele verdi.

11 Temmuz 2021, Pazar 09:10 Son Güncelleme:
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Ankara'da inşaat bareti takıp kendisini mühendis olarak tanıtarak şantiyelerden hırsızlık yapan zanlı, polisin sıkı takibi sonucu gözaltına alındı.

Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Yeşilova Mahallesi'ndeki bir inşaat alanına araçla gelip sarı renkli baret takıp üzerinde işçi yeleği bulunan bir şüphelinin işçi koğuşlarından hırsızlık yaptığını belirledi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Plaka Takip Sistemi (PTS) kayıtlarını inceledikten sonra zanlının kullandığı aracın plakasını ve kimliğini tespit etti.

TAKİP SONUCU YAKALANDI

Hırsızlık şüphelisi Şahin Akan, teknik ve fiziki takibinin ardından Akyurt ilçesinde kullandığı araç durdurularak yakalandı. Araçta yapılan aramada şüphelinin, hırsızlık olaylarında kullandığı baret ve turuncu renkli işçi yeleği ele geçirildi.

16 YIL 4 AY KESİNLEŞMİŞ CEZASI VAR

Zanlı, güvenlik kamera kayıtlarını izledikten sonra hırsızlık olayını gerçekleştirdiğini itiraf etti.

Şüphelinin, çeşitli suçlardan aranması, 16 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu ve inşaat mühendisi kılığına girip bu yöntemle çok sayıda şantiyeden hırsızlık yaptığı belirlendi.

Zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.


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