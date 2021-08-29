Cumhurbaşkanı Erdoğan Tekirdağ Çorlu'da Baykar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) Teslimat ve Kurs Bitirme Töreni'ne katıldı. İnsansız hava araçlarına bugün bir yenisi daha ekleniyor. İlk imzayı Cumhurbaşkanı Erdoğan attı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorlu Hava Meydan Komutanlığı Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde, Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) Teslimat ve Kurs Bitirme Törenine katıldı.

Törende, Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da yer aldı.

Erdoğan, Tekirdağ'da Baykar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) Teslimat ve Kurs Bitirme Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bugün burada Türkiye'nin gözyüzündeki yeni sembolü Akıncı TİHA''nın teslimi için buradayız. Bu başarının arkasında 'en iyisini biz yaparız' diyen yürekler var. Bu adanmışlığın meyvesini Akıncı'yı TSK envanterine katarak alıyoruz. Taarruzi insansız hava aracımız Akıncı ile birlikte Türkiye bu teknolojide dünyanın en ileri 3 ülkesinden biri olmuştur. Bu başarının mimarisi olan Bayraktar ailesini, Baykar'ın mühendislerini, çalışanları emeği göçen herkesi yürekten tebrik ediyorum.

VİCDANLAR BUNA NASIL SESSİZ KALABİLİR

Son yüz yılda 2 büyük savaş yaşayan dünyamız istikrar ve düzene kavuşmak şöyle dursun, daha çetin sınamalarla karşı karşıya kaldı. Dünyanın çeşitli yerlerindeki sosyal düzensizlikler giderek derinleşiyor. Afganistan'da anneler çocuklarını dikenli tellerin ardındaki yabancı askerlere teslim etmek zorunda kalıyorsa, vicdanlar buna nasıl sessiz kalabilir. Suriye'nin yerle bir olan şehirlerinde anne babalar enkaz yığınlarında evlatlarının cansız bedenini ararken, dünyanın geri kalanı kendi evlatlarının geleceğine nasıl bakabilir?

TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ HER ALANDA ARTIRMASI GEREKİYOR

Çeşitli zamanlarda PKK'yı FETÖ'yü DEAŞ'ı öne sürüp ülkemize geri çekmenin arkasında hep bu strateji vardı. Diplomatik sinsiliklerle yol almaya çalıştılar. Hem sahada hem masada tüm bu oyunların üstesinden geldik. Bu başarıda dünyanın dört bir yanında kalbi bizim için atan kardeşlerimizin de payı vardır. Geçmişte yaşadığımız acı tecrübeler bize Türkiye'nin gücünü her alanda artırması gerektiğini gösteriyor. Eğer ülke ve millet olarak gerekli güçlü olmazsak bu coğrafyadan bizi tasfiye edeceklerinden şüpheniz olmanız. Bizim gidecek başka vatanımız, başka bir yerimiz yok. Onun ülkemize, vatanımıza, devletimize sıkı sıkıya sahip çıkacağız. Eğer bölgemizde ve dünyamızda istikrar sağlanacaksa bunun Türkiye'siz gerçekleşmesi inanılamaz.

CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK BAŞARILARINDANDIR

Yüzde 20'lerde yerlilik oranına sahip savunma sanayini bu kadar kısa sürede yüzde 80 yerliliğe yaklaştırmak Cumhuriyet tarihinin en büyük başarılarındandır. Akıncı ile birlikte dünya çok daha farklı müzakerelerin içine girecektir. Her ne şekilde olursa olsun şu gerçeği herkes görüyor, biliyor. Bölgemizde herhangi bir tasarrufta bulunmak isteyen önce Türkiye'ye bakacak. Bölgemizde bir taşı bile yerinden oynatmak isteyen önce Türkiye'nin rızasını arayacak. Bölgemizde operasyona niyetlenen önce Türkiye'nin barış ve istikrar esaslı yaklaşımını değerlendirecek. Bizim için bu tablo bir böbürlenme sebebi değildir. Bu konunun bizim için tek anlamı istiklalimi ve istikbalimizi korumanın bir aracı olmasıdır. Bu salona girerken dışarıda yüzlerce binlerce gencimizi gördük. Hepsinin gözlerinden zeka fışkırıyor. Hepsi böyle bir eseri inşa etmenin mutluluğu içerisindeydi. Ben de o gençlerimizle şu anda salondaki gençlerimizle iftihar ediyorum.

YENİ İHRAÇ ANLAŞMALARI YAPILDI, YAPILIYOR

Savunma Sanayiimizin geliştirdiği tüm SİHA'lar dünyada yoğun rağbet görüyor. Bayraktar TB2'lerimizi Ukrayna, Katar ve Azerbaycan'a ihraç etmiş durumdayız, yeni yeni ihraç anlaşmaları da yapıldı, yapılıyor. Milli SİHA'larımız için daha pek çok ülke sırada bekliyor. Milli teknolojilerimiz her parayı basanın alabileceği ürünler değildir. Şimdi hedefimiz, kendi inşa ettiğimiz kısa pistli uçak gemilerimize inip kalkabilen SİHA'lar geliştirebilmektir. Türkiye'yi bilhassa insansız savaş uçağı teknolojisinin de öncü ülkesi yapmakta kararlıyız.







