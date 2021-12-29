Türkiye Son dakika: Aksaray'daki dayakçı öğretmen için karar!

Son dakika: Aksaray'daki dayakçı öğretmen için karar!

Türkiye

Son dakika: Aksaray'daki dayakçı öğretmen için karar!

Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde, öğrencisini döven öğretmen Ali Rıza Y. hakkında soruşturma başlatılmıştı. MEB, dayakçı öğretmen için karar verdi.

29 Aralık 2021, Çarşamba 10:22 Son Güncelleme:
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Milli Eğitim Bakanlığı, Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde öğrencisi T.K.'ye (10) şiddet uygulayan öğretmen Ali Rıza Y.'yi (40) görevden aldı.


Ortaköy ilçesindeki Şehit Salih Aksu Ortaokulu'nda görev yapan matematik öğretmeni Ali Rıza Y., 14 Aralık'ta bir öğrencisi 'Hocam, T.K. size küfretti' deyince sınıftaki T.K.'yi koridora çıkardı. Erkek öğrenci T.K.'ye neden küfrettiğini soran Ali Rıza Y., onu defalarca tokatlayıp, boğazını sıktı. Gürültüyü duyup, sınıftan çıkan teknoloji ve tasarım öğretmeni Gülcan Ünlü, burnu kanayan T.K.'yi meslektaşının elinden aldı. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, T.K. yaşadıklarını babası Duran K.'ye anlattı. Oğlunu hastaneye götüren Duran K., 10 günlük rapor alıp, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

HAPİS CEZASI İSTENDİ

Ortaköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Ali Rıza Y. hakkında 'beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüyü kullanmak suretiyle 'basit yaralama' suçundan 1,5 yıla kadar hapis cezası istendi.

ÖĞRETMEN İÇİN KARAR

Olayın ardından görevden uzaklaştırılan Ali Rıza Y. hakkında başlatılan idari soruşturma tamamlandı. Milli Eğitim Bakanlığı, soruşturma sonrası öğrencisine şiddet uygulayan öğretmeni görevden aldı. 

 

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