Olay, 14 Aralık'ta Ortaköy ilçesi, Şehit Salih Aksu Ortaokulu'nda meydana geldi. Matematik öğretmeni Ali Rıza Y. bir öğrencisinin 'Hocam, T.K. sizin hakkınızda küfretti' sözleri üzerine sınıftaki T.K.'yi koridora çıkarttı. Ali Rıza Y., kendisine neden küfrettiğini sorduğu erkek öğrencisi T.K.’yi defalarca tokatlayıp, boğazını sıktı.





Gürültüleri duyup, sınıftan çıkan teknoloji ve tasarım öğretmeni Gülcan Ünlü, burnu kanayan T.K.'yi meslektaşının elinden kurtardı. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, T.K. yaşadıklarını babası Duran K.'ye anlattı. Oğlunu hastaneye götüren Duran K., 10 gün iş göremez raporu alıp, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

İL MİLLİ EĞİTİMDE İŞE BAŞLADI

Milli Eğitim Bakanlığı, olayın ardından başlatılan idare soruşturma kapsamında Ali Rıza Y.'nin öğretmenlik mesleğine son verdi. Ali Rıza Y., İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memur olarak görevine başladı.

Yürütülen Adli soruşturma kapsamında Ali Rıza Y. hakkında, 'Beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüyü kullanmak suretiyle basit yaralama' suçundan 1,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ali Rıza Y.'nin yarın Ortaköy Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlanacak.

'AMACIM SÜREKLİ YALAN SÖYLEMEYİ ALIŞKANLIK HALİNE GETİRMESİNİ ENGELLEMEKTİ"

Hazırlanan iddianamede Ali Rıza Y.'nin öğrencisi T.K.'nin kendisine 'deli' dediğini ve küfrettiğini ileri sürerek dövdüğü ve 9 kez tokat attığı, öğrencinin de burnu kanadığı belirtildi. İddianamene Ali Rıza Y.'nin, ifadesine de yer verildi. Ali Rıza Y., ifadesinde "Derse başlamadan önce bir öğrenci yanıma gelip, T.K.'nin Gülcan Hocaya 'Ali Rıza hoca, deli' dediğini söyledi. T.K. bir hafta önce de benim hakkımda sınıfta sigara içtiğim ve öğrencilere küfrettiğim yönünde söylentiler çıkarttı. Bu nedenle okul yönetimi ile aram bozuldu. Olay günü, T.K.'ye özel olarak bu yaptıklarını sormak için koridora çıkartıp, konuşmak istedim. Birkaç kez mağdurun yüzüne tokat attım. Amacım; mağdurun sürekli yalan söylemeyi alışkanlık haline getirmesini engellemekti. Öğrenciye 'sen benim hakkımda yalan, yanlış şeyleri nasıl söylersin' diye bağırdım" dedi.

İfadesinde ayrıca Ali Rıza Y., epilepsi hastası olduğunu, kendisinde bipolar bozukluk bulunduğunu, ilaç kullandığını ve olayı bir anlık sinirlenme sonucu ile yaptığı söyledi.







