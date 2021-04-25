Türkiye Son dakika: Aksu çayında boğulan oğlunun kıyafetlerine sarılarak ağladı

Son dakika: Aksu çayında boğulan oğlunun kıyafetlerine sarılarak ağladı

Türkiye

Son dakika: Aksu çayında boğulan oğlunun kıyafetlerine sarılarak ağladı

Son dakika haberine göre, Antalya'da Aksu Çayı'na giren 19 yaşındaki Adnan Yıldız'nın cansız bedeni bulundu. Acılı baba Müslüm Yıldız ölen oğlunun kıyafetlerine sarılarak gözyaşı döktü.

25 Nisan 2021, Pazar 17:02 Son Güncelleme:
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Antalya'da Aksu Çayı'na giren 19 yaşındakiAdnan Yıldız suda çırpınmaya başladı. Babanın ihbarı üzerine bölgeye gelen dalgıç polislerin yaptığı arama sonucunda Yıldız'ın cansız bedenine ulaşıldı.


Olay, Aksu ilçesi Boztepe Mahallesi'ndeki Aksu Çayı'nda saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Arkadaşlarıyla çay kenarına gelen Adnan Yıldız, karşı tarafta balık tutanların yanına gitmek için suya girdi. Karşıya geçip, geri dönerken yorulan ve suda çırpınan Adnan Yıldız'ı gören arkadaşları, ailesine haber verdi.

Olay yerine gelen baba Müslüm Yıldız, eşi ve yakınları 112'yi arayarak yetkililere haber verdi. Ekiplerin gelişini beklemeden Müslüm Yıldız'ın yakınları, suya girerek kaybolan genci aramaya başladı.

Deniz polisi ve Sahil Güvenlik dalgıçlarının gelmesinin ardından yapılan yarım saatlik çalışma sonunda, Adnan Yıldız'ın cansız bedeni kaybolduğu yerde suyun dibinde bulundu. Baba Müslüm Yıldız ölen oğlunun kıyafetlerine sarılarak ağıt yaktı.

Adnan Yıldız'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


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