Son dakika: Alanya'da zirai alanlarda çıkan yangınlar söndürüldü
Antalya'nın Alanya ilçesinde iki ayrı mahallede çıkan yangınlarda, 3 dönüm zirai alan zarar gördü.
29 Temmuz 2021, Perşembe 01:52 Son Güncelleme:
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İlçenin Demirtaş ve Beyreli mahallelerindeki zirai alanlarda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangınlara Alanya Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 2 arazöz, Antalya Büyükşehir Belediyesine ait 7 itfaiye aracı müdahale etti.
Demirtaş Mahallesi'ndeki yangını söndürme çalışmalarına katılan 3 beton mikserinin sürücüleri tarafından, alevlerin üzerine beton döküldü.
Ekiplerin müdahalesi ile yangınlar kontrol altına alındı. Yangınlarda 3 dönüm zirai alan zarar gördü.
AA
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