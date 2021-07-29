Türkiye Son dakika: Alanya'da zirai alanlarda çıkan yangınlar söndürüldü

Son dakika: Alanya'da zirai alanlarda çıkan yangınlar söndürüldü

Türkiye

Son dakika: Alanya'da zirai alanlarda çıkan yangınlar söndürüldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde iki ayrı mahallede çıkan yangınlarda, 3 dönüm zirai alan zarar gördü.

29 Temmuz 2021, Perşembe 01:52 Son Güncelleme:
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İlçenin Demirtaş ve Beyreli mahallelerindeki zirai alanlarda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangınlara Alanya Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 2 arazöz, Antalya Büyükşehir Belediyesine ait 7 itfaiye aracı müdahale etti.

Demirtaş Mahallesi'ndeki yangını söndürme çalışmalarına katılan 3 beton mikserinin sürücüleri tarafından, alevlerin üzerine beton döküldü.

Ekiplerin müdahalesi ile yangınlar kontrol altına alındı. Yangınlarda 3 dönüm zirai alan zarar gördü.

AA

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