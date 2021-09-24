Son dakika! Alaska açıklarında deprem! 6.1 ile sallandı

Kıyıya yaklaşık 184 kilometre mesafede gerçekleşen sarsıntı, Pasifik Ateş Çemberi fay hattının bir kez daha kırılmasına yol açtı. Aynı noktada Temmuz ayında 8.2 ve 7.8 büyüklüğünde depremler kaydedilmişti.

Son bir yıl içinde büyüklüğü 8'i geçen depremlerin meydana geldiği ABD Alaska, bugün bir kez daha sallandı.Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre, 6.1 büyüklüğündeki deprem Pasifik Okyanusu'nda yer alan Adak Adası'na 184 kilometre mesafede oldu. USGS, ilk dakikalarda depremin büyüklüğünü 6.3 olarak verdi.

Yerin 50 kilometre altında yerel saatle 03.52'de gerçekleşen sarsıntının ardından, herhangi bir tsunami uyarısı verilmedi.

TSUNAMİ UYARISI

ABD'nin kuzeybatı eyaleti Alaska açıklarında Temmuz ayı içerisinde 8.2 ve 7.8 büyüklüğünde depremler meydana gelmiş, verilen tsunami uyarısıyla binlerce insan yüksek noktalara kaçmıştı.

Alaska Deprem Merkezi sismolojistlerinden Michael West, 8.2'lik sarsıntının 1965'ten bu yana meydana gelen en büyük deprem olduğunu söylemişti.

Büyük depremlerin sıklıkla yaşandığı Alaska'da, son olarak geçtiğimiz Mayıs ayında 6.1 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedilmişti. Temmuz 2020'de ise Alaska açıklarında 7.8 büyüklüğünde bir deprem kaydedilmiş ve tsunami uyarısı verilmişti.

ABD, yeryüzünün en büyük su kütlesi Pasifik Okyanusu'nu boydan boyda kat eden Pasifik Ateş Çemberi fay hattının kıyısında yer alıyor. Dünyadaki depremlerin yaklaşık yüzde 90'ının meydana geldiği hat olan Pasifik Ateş Çemberi, aynı zamanda onlarca aktif volkana ev sahipliği yapıyor.



