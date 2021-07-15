Türkiye 15 Temmuz'da sela okuduğu için darbedilen müezzin o anları anlattı

15 Temmuz'da sela okuduğu için darbedilen müezzin o anları anlattı

Türkiye

15 Temmuz'da sela okuduğu için darbedilen müezzin o anları anlattı

Son dakika haberi...15 Temmuz'da İzmir Narlıdere Kutlu Yalvaç Camisi'nde sela okuduktan sonra 3 kişi tarafından darbedilen müezzin Mehmet Kuzgun, yaşadıklarını anlattı. Kuzgun, 'Bugün olsa yine kanımın son damlasına kadar vererek, dışarı çıkarım. Sancağımız, bayrağımız ve devletimiz için yaşıyoruz' dedi.

15 Temmuz 2021, Perşembe 15:16 Son Güncelleme:
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Darbe girişinin yaşandığı 15 Temmuz gecesi İzmir Narlıdere Kutlu Yalvaç Camisi'nde sela okuduktan sonra 3 kişi tarafından darbedilen müezzin Mehmet Kuzgun, yaşadıklarını anlattı. Darbe girişiminin önlenmesinin ardından 'Devlet Övünç Madalyası' ve gazilik beratı verilen Kuzgun, bir süre daha görev yaptıktan sonra emekli olup memleketi Manisa'ya yerleşti. O geceyi anlatan Kuzgun, "15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla müftülerimiz aradı. Darbe olduğunu söylediklerinde, o gece milletimize yapılan darbeyi önlemek için camilerimize koşturdum. Cumhurbaşkanımızın sokağa daveti gibi biz de okuduğumuz sela ve ezanlarla vatandaşlarımızı sokağa davet ettik. Bu darbeden kurtulmak için Çanakkale Savaşı'nda olduğu gibi, göğsümüzü siper ederek darbeden kurtulmak için ezan ve selalar okuduk" diye konuştu.

'SALDIRIYA UĞRADIM'

Taşlı saldırıya uğradığını aktaran Kuzgun, "Sela verdikten sonra 3 kişi birden geldi. 3'ü de kardeşti bunlar. 'Bu darbe olacak' diye bize bas bas bağırıyorlardı. 'Bu darbeyi siz önleyemezsiniz' diye tepki gösterdiler. O vatan hainleri karşısında dik durarak, sela ve ezanlarımızı okudum. Camiye ayakkabılarıyla girerek caminin camlarını kırdılar. Ellerindeki kaldırım taşlarıyla beni darbettiler. Geldiklerinde 'Biz darbe için geldik. Bu darbe olacak. Bizim güllerimiz açacak, siz solacaksınız' dediler. Ama Allah bunlara fırsat vermedi. Allah bize 15 Temmuz gecesi gibi bir daha böyle bir gece yaşatmasın. Bugün olsa yine kanımın son damlasına kadar vererek, dışarı çıkarım. Biz sancağımız, bayrağımız ve devletimiz için yaşıyoruz. Şehitlerimiz, bizim namusumuzu korumak için kanlarını döktülerse, biz de kanımızın son damlasını vermeye hazırız" dedi.

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