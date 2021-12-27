Türkiye Son dakika: 'Alkol' operasyonu başlatıldı! İçişleri Bakanlığı duyurdu

Son dakika: 'Alkol' operasyonu başlatıldı! İçişleri Bakanlığı duyurdu

Türkiye

Son dakika: 'Alkol' operasyonu başlatıldı! İçişleri Bakanlığı duyurdu

'Alkol' kod isimli eş zamanlı operasyon ülke genelinde bugün başlatıldı. Son dakika haberini İçişleri Bakanlığı duyurdu.

27 Aralık 2021, Pazartesi 14:38 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı ülke genelinde bugün 14.00-19.00 saatleri arasında 'Alkol' kod isimli eş zamanlı operasyon başlatıldığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Halk sağlığının korunması ve toplum nezdinde kaçak/sahte alkollü içkinin ulaşılabilirliğinin azaltılması amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde ülke genelinde 27.12.2021 Pazartesi günü 14.00 – 19.00 saatleri arasında ALKOL kod isimli eş zamanlı operasyon başlatıldı. 

20.863 personelden oluşan 6.329 ekibin katıldığı operasyonda, ülke genelinde sahte/kaçak alkollü içki ile yetkisiz etil alkol satışı bakımından şüpheli görülen tekel bayi, büfe vb. alkollü içki satışı yapan iş yerleri ile sahte alkollü içki üretimi yaptığı değerlendirilen 23.103 adreste arama yapılacak. 


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