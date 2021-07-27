Reuters'ta yer alan haber Alman medya kaynaklarına dayandırıldı.

Almanya’nın Leverkusen kentinde Chempark Leverkusen adlı kimya fabrikalarının bulunduğu bölgede patlama meydana geldi. Leverkusen Belediyesi’nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Chempark Leverkusen'de daha önce bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. İtfaiye ve hava araçları birlikleri bölgeye sevk edildi. Bölge sakinlerinin kapı ve pencereleri kapalı tutmaları isteniyor” denildi.