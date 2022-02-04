Dünya Almanya'da okulda silahlı saldırı ihbarı

Almanya'da okulda silahlı saldırı ihbarı

Dünya

Almanya'da okulda silahlı saldırı ihbarı

Böll-Gesamtschule okuluna, silahlı bir kişinin girdiği yönünde yapılan ihbarın ardından çok sayıda polis olay yerine geldi.

04 Şubat 2022, Cuma 13:39 Son Güncelleme:
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Almanya’nın Köln kentinin Chorweiler semtinde bulunan Heinrich-Böll-Gesamtschule okulunda silahlı saldırgan ihbarı yapıldı. İhbarın ardından okul bölgesine gelen çok sayıda polis, hem okulun içinde hem de çevrede geniş çaplı arama çalışmaları başlattı. Okulda güvenlik tedbirlerinin alınmasının ardından öğrenciler ve öğretmenlerin sınıf sınıf tahliyesinin gerçekleştirildiği öğrenildi.

Endişeli bir şekilde okulun yakınında bekleyen öğrencilerin ebeveynleri için ise okul yakınında bir irtibat noktası kuruldu.

İHA


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