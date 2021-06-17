Son dakika: Almanya'da silahlı saldırı! Cinnet geçirdi: Ölüler var
Son dakika haberi, Almanya'nın Espelkamp kasabasındaki silahlı saldırıda 2 kişi öldü. Cinnet geçirdiği belirtilen saldırgan kaçtı.
17 Haziran 2021, Perşembe 15:09 Son Güncelleme:
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Polis, Almanya'nın batısındaki bir kasabada çıkan çatışmada iki kişinin öldürüldüğünü söyledi. Saldırganın kaçak durumda olduğu belirtildi. Polis yetkililerinin Alman medyasına yaptığı açıklamada, şüphelinin kaçmadan önce yaklaşık 20 bin kişiye ev sahipliği yapan Espelkamp kasabasında 'cinnet geçirdiği' aktarıldı.
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