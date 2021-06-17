Polis, Almanya'nın batısındaki bir kasabada çıkan çatışmada iki kişinin öldürüldüğünü söyledi. Saldırganın kaçak durumda olduğu belirtildi. Polis yetkililerinin Alman medyasına yaptığı açıklamada, şüphelinin kaçmadan önce yaklaşık 20 bin kişiye ev sahipliği yapan Espelkamp kasabasında 'cinnet geçirdiği' aktarıldı.







